Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu yılki yeni yıl kutlamalarını da etkiledi. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Yılbaşı yasağında bankalar açık olacak mı? Yarın (1 Ocak) bankalar açık mı?

1 OCAK YILBAŞI YASAĞINDA BANKALAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona virüs salgınının yayılma hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağına dahil olan 1 Ocak yılbaşı tatilinde bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.



Ancak yarın yani 1 Ocak Cuma günü yeni yıl tatili olarak resmi tatil kabul edildiği için bankalar çalışmayacak. Bankalar resmi tatillerde kapalı olduğu için 1 Ocak'ta da kapalı olacak.