REYTİNG SONUÇLARI - 1 OCAK

1 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur lmaz detaylar haberimizde yer alacak.