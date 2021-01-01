Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 1 Ocak corona virüs tablosu merak ediliyor.

1 OCAK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 239 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 380 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 239 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 881’e yükseldi. Toplamda 24 milyon 504 bin 567 test yapıldı. Bugün yapılan 178 bin 217 testten, 14 bin 380 yeni vaka sayısı, 2 bin 219 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 208 bin 652 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 22 bin 21 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 100 bin 650’ ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 3 bin 918 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 83 milyon 68 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 812 bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 83 milyon 68 bin 34’e çıkarken, virüs saptanan 58 milyon 869 bin 75 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 216 bin 991 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 350 bin 778 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 267 bin 283),Brezilya (7 milyon 619 bin 970),Rusya (3 milyon 131 bin 550),Fransa (2 milyon 600 bin 498),İngiltere (2 milyon 432 bin 888),Türkiye (2 milyon 194 bin 272),İtalya (2 milyon 83 bin 689),İspanya (1 milyon 921 bin 115),Almanya (1 milyon 710 bin 992),Kolombiya (1 milyon 626 bin 461),Arjantin (1 milyon 613 bin 928),Meksika (1 milyon 413 bin 935),Polonya (1 milyon 281 bin 414),İran (1 milyon 218 bin 753),Ukrayna (1 milyon 45 bin 348),Güney Afrika (1 milyon 39 bin 161) ve Peru (1 milyon 12 bin 614)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (193 bin 940),Hindistan (148 bin 774),Meksika (124 bin 897),İtalya (73 bin 604),İngiltere (72 bin 548),Fransa (64 bin 381),Rusya (56 bin 426),İran (55 bin 95),İspanya (50 bin 689),Arjantin (43 bin 163),Kolombiya (42 bin 909),Peru (37 bin 621),Almanya (33 bin 172),Güney Afrika (28 bin 33),Polonya (28 bin 19),Endonezya (21 bin 944),Türkiye (20 bin 642),Belçika (19 bin 441),Ukrayna (18 bin 324),Şili (16 bin 499),Romanya (15 bin 596),Kanada (15 bin 472),Ekvador (14 bin 23),Irak (12 bin 808),Çekya (11 bin 429) ve Hollanda (11 bin 324).