1 milyon kişilik şölen

07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dört gün boyunca renkli etkinlikler ve çekişmeli mücadelelerle geleneksel spor şenliğine dönüşen ve Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin kapanışı, açılışındaki gibi büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Hafta sonu olmasından dolayı ailelerin yoğun bir katılım gösterdiği festivalde gerçekleşen müsabakalarda, sporcular yine kazanmak için ter döktü. Festivalde; nefes kesen müsabakalar, ilginç gösteriler, rengârenk etkinlikler, ülkelere özgü geleneksel şenlikler ve geçmişe yolculuğa çıkaran geleneksel lezzetler başrol oynadı. Atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreşler, mas güreşi, aba güreşi ve Arjantin'in Pato sporu, küçük büyük tüm ziyaretçilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.
Kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan şunları söyledi; "Bugün yeni bir mekândayız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi, burada inşa edilecek, hayata geçecek olan Millet Bahçesi'nin içinde geleneksel sporları ve kültürümüzü yaşatacağımız bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ilgililere burası planlanırken, bu vesileyle böyle bir alanın korumasını rica ediyoruz. Hakikaten yüz binlerce İstanbullunun gözlerinde ışıltı vardı. Anneler, babalar, dedeler, nineler, 'Ne iyi ettiniz de yaptınız' dediler."Bilal Erdoğan
Şehirlerde kültürün yaşatılmasının zor olduğuna vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını "Şehirlerde böyle merkezi alanlarda geleneksel sporlar ve kültürümüzü yaşatmalıyız. Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum" şeklinde sürdürürken 5'inci Etnospor Kültür Festivali'nin gelecek yıl ekim ayında yine Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Fuat Oktay
4'ÜNCÜ GÜN NOTLARI
Festivali ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkanvekili Hakan Kazancı ile Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, okçuluk alanında ok attı. Haydar Ali Yıldız'dan yay ve ok hakkında bilgi alan Oktay, atış gerçekleştirdi.
Fuat Oktay, zevkli bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, "Çocukların kendi ata sporlarıyla tanışmaları, nereden geldikleriyle ilgili bir bağ kurmaları çok güzel. Geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli. Bunu anne ve babalar olarak çocuklara anlatmaya çalışsak mümkün değil bizi dinlemezler. Bu ortamda bunun tadını alıyorlar. Muhteşem ve harika bir ortam var. İnşallah gelecek yıllarda katılımcı ve sporcu sayısının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.
GÖRKEMLİ KAPANIŞ TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR
Atatürk Havalimanı'nda 3 Ekimde coşkulu bir açılış töreniyle başlayan Etnospor Kültür Festivali, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Kapanış merasimi şerefine düzenlenen özel müsabakalar, ziyaretçilerden en büyük alkışı aldı. Festivalin son gününe özel düzenlenen kapanış merasiminde, saatler süren gösteriler, çekişmeli mücadeleler, birbirinden renkli etkinlikler ile damakları şenlendiren ikramlar öne çıktı.
TÜRKİYE VE YURT DIŞINDAN 1000'E YAKIN SPORCU
Festivalde, yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter döktü. Festival, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK)'nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösterileri gözler önüne serdi.
OKÇULUK ALANLARI ÇOCUKLARLA DOLUP TAŞTI
Festival süresinde çocuklar; farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrolünde oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağanüstü yetenekleriyle festivalde temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen on binlerce binlerce ziyaretçiyi adeta büyüledi.
AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL OYUNLARA KATILDI
Festivalin son gününde, ebeveynler çocuklarıyla birlikte geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece - mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.
GELENEKSEL LEZZETLER HERKESİ MUTLU ETTİ
Sporcuların kıran kırana mücadele verdiği festivalin sunduğu lezzet şöleni, festival süresince ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin 50'yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrenebilme şansı yakaladı.
YÖRESEL KÜLTÜRLER ETNOSPOR'DA YAŞATILDI
Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel kültürler rol aldı. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel kültürler tanıtıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.
4'ÜNCÜ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ÖDÜLLERİ
2'nci Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası
1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz
Hedef Okçuluk
Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak
Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik
Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan
Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam
Kuşak Güreşi
Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı
Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci
Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca
Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan
Kapışmalı Aba Güreşi
Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru
Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç
Aşırtmalı Aba Güreşi
Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan
Şalvar Güreşi
Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin
Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç
Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel
Yağlı Güreş
Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman
Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş
Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz
Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü
Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş
Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer
Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt
Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer
Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kaya
DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU HAKKINDA
Geleneksel sporların ve kadim oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK),2015 yılında Kırgızistan'da kuruldu. 2017 yılında konfederasyonun merkezi İstanbul'a taşındı. Bugün bünyesinde 10 ülkeden 13 üye bulunduran Konfederasyon geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016 yılından itibaren Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Birçok geleneği ve kadim sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!