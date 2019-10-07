1 milyon kişilik şölen

Dört gün boyunca renkli etkinlikler ve çekişmeli mücadelelerle geleneksel spor şenliğine dönüşen ve Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin kapanışı, açılışındaki gibi büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Hafta sonu olmasından dolayı ailelerin yoğun bir katılım gösterdiği festivalde gerçekleşen müsabakalarda, sporcular yine kazanmak için ter döktü. Festivalde; nefes kesen müsabakalar, ilginç gösteriler, rengârenk etkinlikler, ülkelere özgü geleneksel şenlikler ve geçmişe yolculuğa çıkaran geleneksel lezzetler başrol oynadı. Atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreşler, mas güreşi, aba güreşi ve Arjantin'in Pato sporu, küçük büyük tüm ziyaretçilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.

Kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan şunları söyledi; "Bugün yeni bir mekândayız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi, burada inşa edilecek, hayata geçecek olan Millet Bahçesi'nin içinde geleneksel sporları ve kültürümüzü yaşatacağımız bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ilgililere burası planlanırken, bu vesileyle böyle bir alanın korumasını rica ediyoruz. Hakikaten yüz binlerce İstanbullunun gözlerinde ışıltı vardı. Anneler, babalar, dedeler, nineler, 'Ne iyi ettiniz de yaptınız' dediler."

Bilal Erdoğan

Şehirlerde kültürün yaşatılmasının zor olduğuna vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını "Şehirlerde böyle merkezi alanlarda geleneksel sporlar ve kültürümüzü yaşatmalıyız. Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum" şeklinde sürdürürken 5'inci Etnospor Kültür Festivali'nin gelecek yıl ekim ayında yine Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fuat Oktay

4'ÜNCÜ GÜN NOTLARI

Festivali ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkanvekili Hakan Kazancı ile Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, okçuluk alanında ok attı. Haydar Ali Yıldız'dan yay ve ok hakkında bilgi alan Oktay, atış gerçekleştirdi.

Fuat Oktay, zevkli bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, "Çocukların kendi ata sporlarıyla tanışmaları, nereden geldikleriyle ilgili bir bağ kurmaları çok güzel. Geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli. Bunu anne ve babalar olarak çocuklara anlatmaya çalışsak mümkün değil bizi dinlemezler. Bu ortamda bunun tadını alıyorlar. Muhteşem ve harika bir ortam var. İnşallah gelecek yıllarda katılımcı ve sporcu sayısının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

GÖRKEMLİ KAPANIŞ TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR

Atatürk Havalimanı'nda 3 Ekimde coşkulu bir açılış töreniyle başlayan Etnospor Kültür Festivali, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Kapanış merasimi şerefine düzenlenen özel müsabakalar, ziyaretçilerden en büyük alkışı aldı. Festivalin son gününe özel düzenlenen kapanış merasiminde, saatler süren gösteriler, çekişmeli mücadeleler, birbirinden renkli etkinlikler ile damakları şenlendiren ikramlar öne çıktı.

TÜRKİYE VE YURT DIŞINDAN 1000'E YAKIN SPORCU

Festivalde, yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter döktü. Festival, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK)'nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösterileri gözler önüne serdi.

OKÇULUK ALANLARI ÇOCUKLARLA DOLUP TAŞTI

Festival süresinde çocuklar; farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrolünde oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağanüstü yetenekleriyle festivalde temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen on binlerce binlerce ziyaretçiyi adeta büyüledi.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL OYUNLARA KATILDI

Festivalin son gününde, ebeveynler çocuklarıyla birlikte geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece - mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GELENEKSEL LEZZETLER HERKESİ MUTLU ETTİ

Sporcuların kıran kırana mücadele verdiği festivalin sunduğu lezzet şöleni, festival süresince ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin 50'yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrenebilme şansı yakaladı.

Arjantin Pato Ekibi

YÖRESEL KÜLTÜRLER ETNOSPOR'DA YAŞATILDI

Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel kültürler rol aldı. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel kültürler tanıtıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.





4'ÜNCÜ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ÖDÜLLERİ



2'nci Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası

1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz

Hedef Okçuluk

Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak

Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik

Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan

Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam

Kuşak Güreşi

Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı

Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci

Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca

Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan



Kapışmalı Aba Güreşi

Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru

Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç



Aşırtmalı Aba Güreşi

Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan

Şalvar Güreşi

Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin

Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç

Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel

Yağlı Güreş

Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman

Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş

Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz

Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü

Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş

Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer

Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt

Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer

Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kaya

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU HAKKINDA

Geleneksel sporların ve kadim oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK),2015 yılında Kırgızistan'da kuruldu. 2017 yılında konfederasyonun merkezi İstanbul'a taşındı. Bugün bünyesinde 10 ülkeden 13 üye bulunduran Konfederasyon geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016 yılından itibaren Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Birçok geleneği ve kadim sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor.