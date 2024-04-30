1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? 2024 BİST tatil günleri
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Resmi tatil olarak ilan edilen bayram gününde birçok yatırımcı borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...
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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle bazı kurum ve kuruluşlar geçici olarak hizmet vermeyi bırakacak. Bu kapsamda borsanın da 1 Mayıs günü açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, BİST 1 Mayıs'ta açık mı, işlem görecek mi? İşte, detaylar...
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1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI?
1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatil olarak geçtiği için borsa kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
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BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
BİST, resmi tatil günlerinde çalışmıyor. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu günler şöyle;
1 Mayıs 2024 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran 2024 Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Cuma - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024 Salı - Cumhuriyet Bayramı
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