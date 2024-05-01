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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde Münih'te kazanan yok, tur Madrid'e kaldı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Münih'te kazanan yok, tur Madrid'e kaldı!

        Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Bayern'in gollerini 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 24. dakikada Vinicius Junior ve 83. dakikada penaltıdan yine Vinicius Junior kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.05.2024 - 00:01 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:03
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          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

        • 2

          Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.

        • 3

          İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

        • 4

          Bayern'in İngiliz yıldızı Harry Kane, bu sezon çıktığı 43. maçta 43. golüne imza atmış oldu.

        • 5

          Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        • 6

          Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

        • 7

          Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

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