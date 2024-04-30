ANKARA

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAPANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."