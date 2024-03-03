1. Lig'in lideri Eyüpspor'da stadyumu yenileme çalışmaları başladı

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Süper Lig için en güçlü aday olan Eyüpspor için yeni stat projesi hazırlandı. Eyüpspor’un Onursal Başkanı olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, konuyla ilgili, "Spor şehri Eyüpsultan’la ilgili önemli projelerimiz var. Bir asırlık markamız Eyüpspor, Süper Lig'de bizi temsil etmek için mücadele ediyor. Eyüpspor hedeflerine ulaştığı zaman yine aynı yerinde daha kapsamlı bir stat lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüşerek projemizi hazırladık" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KÖKEN: "ŞAMPİYONLUK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAM GAZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Eyüpspor’un stadının yenilenip FIFA standartlarına getirilmesi ile artık sadece bir stadyum değil, bir destanın yazıldığı yer olacağını söyleyen Başkan Köken, “Heyecanla beklenen bu projemiz, Eyüpsultan'ı şampiyonluklara taşıyacak adımların başlangıcı olacak. Şampiyonluk için hazırlıklarımızı tam gaz sürdürüyoruz. Süper Lig için heyecanla gün sayıyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren ilçeye 14 yeni spor sahası kazandıran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayını alarak Eyüp Stadı için çalışmalara başlıyoruz” dedi.

10 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM

Son üç sezondur tüm lig maçlarını kapalı gişe oynayan Eyüpspor’un yeni stadının 10 bin kişilik olması planlanıyor.