1. Lig'de play-off tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de play-off tarihlerini duyurdu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşması 30 Mayıs'ta oynanacak.
Giriş: 24.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:48
Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Play-off tarihleri belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, 1. Tur maçlarının 16 Mayıs'da, 2. Tur maçlarının 20-24 Mayıs tarihleri arasında ve final mücadelesinin 30 Mayıs tarihinde oynanacağı duyuruldu.
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