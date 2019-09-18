1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasının ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 5'e yükseldi.
Ligde ilk olarak Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. Adana temsilcisi Özat'ın yerine Uğur Tütüneker'i teknik direktörlüğe getirdi.
Adana Demirspor'dan sonra Eskişehirspor Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Çapa'nın yerine de Coşkun Demirbakan'la anlaşıldı. Ligde 4. haftanın ardından ise 3 takım teknik heyetini değiştirme kararını aldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'le, Boluspor Giray Bulak'la ve Giresunspor da Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Boluspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaşıldığını açıkladı.
Bu değişikliklerden sonra ligde geçen sezondan bu yana takımlarının başında yer alan isim sayısı 10'dan 7'ye düştü.
GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLANLAR
Altay'da Sait Karafırtınalar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar, Hatayspor'da İlhan Palut, İstanbulspor'da Fırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak, Bursaspor'da Yalçın Koşukavak, Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu, Adanaspor'da Levent Eriş, Balıkesirspor'da Ali Tandoğan ve Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı da bu sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor.
ŞAMPİYON HOCA SAYISI 6'YE YÜKSELDİ
Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker, Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan, Boluspor'da Osman Özköylü'nün göreve getirilmesiyle ligde görev yapan teknik adamlar içinde takımlarını Süper Lig'e çıkaran teknik direktör sayısı 6'ya çıktı. Tütüneker, daha önce 2012-2013'te Konyaspor ve 2014-2015'te Osmanlıspor'u, Demirbakan 2008-2009'da Diyarbakırspor'u, Özköylü ise 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig'e çıkmıştı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da 2014-2015'te Kayserispor'u Süper Lig'e taşımıştı.
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