Altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başta Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştirdiği toplantı gibi birçok gelişmeden etkilenen altın kuru, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, 1 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart güncel altın kuru...

1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (19 MART)

1 Gram altın fiyatı saat 12:00 itibariyle Alış'ta 912,10TL , Satış'ta 914,26TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 912,10

SATIŞ: 914,26

19 MART GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.