İstanbul serbest piyasada dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,1520 liradan alınan dolar 13,1540 liradan satılıyor. 14,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,7870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 13,9240 lira olmuştu.
DOLAR KURU TAHMİNLERİ
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikasına beklenenden önce son verebileceği endişesinin dolar kurunu desteklediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta Fed Başkanı adayını açıklaması ve enflasyon konusundaki görüşlerini kamuoyuna iletmesi bekleniyor. Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, Biden'ın açıklayacağı Fed adayı ve enflasyon konusundaki görüşlerinin para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
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