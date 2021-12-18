Ata altın fiyatı ne kadar? sorusu 18 Aralık Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik ata altın fiyatında da ciddi bir yükselişe neden oldu.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alışı fiyatı 6.563,88 liradan, satış fiyatı ise 6.764,55 lira seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.563,88

SATIŞ: 6.764,55

%11,84

ATA ALTIN CANLI FİYATI