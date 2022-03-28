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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), tüketicilerin çoğunlukla abonesi olmadıkları internet servis sağlayıcılarının ürünlerini satmaya çalışan bazı tele satış ekipleri tarafından aranarak rahatsız edilmeleri ve yanlış bilgilendirilmeleri nedeniyle 0850’li numaraların suçlu ve güvenilmez ilan edilmesinin doğru olmadığına ve sektöre zarar verebileceğine dikkat çekti.

Söz konusu aldatıcı ve rahatsız edici telefon tacizlerinin ortadan kaldırılması için tüm lisanslı işletmecilerle birlikte uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini duyuran dernek, söz konusu aramalar için 0850’li numaraların yanı sıra tüm sabit ve mobil telefon numaralarının kullanıldığını da hatırlatırken, telekomünikasyon işletmecilerinin çalışmalarının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da önlem almasının önemli olacağının altını çizdi.

"BU HATLARI TÜM İŞLETMELER KULLANIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, şunları söyledi:

“0850’li hatları Turkcell, Türk Telekom ve TTNET de dahil olmak üzere tüm işletmeciler kullanıyor. Dolayısıyla bu numaraların itibarlarının korunması telekomünikasyon sektörü için önem taşıyor. Telekomünikasyon işletmecilerinin geçmişte olduğu gibi sektöre zarar verdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlarla çalışılmaya son vermeleri önemlidir. Öte yandan, Türkiye’deki tüm telefon numaralarını BTK verir ve kullanılmalarını denetler. Bu konuyla ilgili olarak BTK’nın da denetimleri artırması çözüm adına fayda sağlayabilir. Zira, tüketicilerin kişisel bilgilerini ele geçirip, yanıltıcı bilgiler vererek bir hizmete yönlendirmeye çalışmak suç niteliği taşımaktadır. Sektörün kurallarını belirleyen ve denetleyen BTK’nın aynı biçimde sektörün sağlıklı gelişmesi ve tüketicileri gözetmesi adına bu sürecin hukuksal çözümü için de liderlik etmesi değerli olacaktır”.

Dernekten yapılan açıklamada, TELKODER liderliğinde 2018 yılında bu sorunu çözmek hedefiyle kurulan ve internet hizmeti sunan şirketlerin temsilcilerinden oluşan “Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu”nun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar kapsamında sorun teşkil eden aramaları yüzde 80’e varan oranda çözdüğü ifade edildi.