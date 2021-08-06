Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 07 nerenin plakası? sorusunun cevabı

07 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 07, Antalya'nın plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Antalya ilçeleri ve plaka kodları...

ANTALYA İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI