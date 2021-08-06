Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 06 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 06 plaka hakkında...

06 NERENİN PLAKA KODU?

06 Plaka kodu Ankara ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ankara ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ankara il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

ANKARA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU) ANKARA 06 A 0001 A 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AA 001 AZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AA 0001 AZ 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AAA 01 AAF 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AAG 01 AAG 99 AKYURT M.MD 06125 ANKARA 06 AAH 01 AAZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 ABA 01 AFZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AGA 01 AGR 99 AKYURT M.MD 06125 ANKARA 06 AGS 01 AGS 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AGT 01 AGZ 99 AKYURT M.MD 06125 ANKARA 06 AHA 01 AHZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AIA 01 AIZ 99 AKYURT M.MD 06125 ANKARA 06 AJA 01 ANZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AOA 01 AOZ 99 AKYURT M.MD 06125 ANKARA 06 APA 01 AZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 AAA 001 RZZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 TAA 001 ZZZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 B 0001 B 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BA 001 BZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BA 0001 BZ 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BAA 01 BZZ 99 BEYPAZARI V.D. 06209 ANKARA 06 BJK 01 BJK 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BJL 01 BKZ 99 BEYPAZARI V.D. 06209 ANKARA 06 BLA 01 BLZ 99 BALA M.MD 06103 ANKARA 06 BTA 01 BTA 54 AYAŞ M.MD 06102 ANKARA 06 BTC 01 BTC 99 BEYPAZARI V.D. 06209 ANKARA 06 BTM 01 BTM 99 BEYPAZARI V.D. 06209 ANKARA 06 BRC 01 BRC 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BSK 01 BSK 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BTL 01 BTL 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 BTT 01 BTT 99 BEYPAZARI V.D. 06209 ANKARA 06 C 0001 C 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 CA 001 CZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 CAA 01 CGP 99 ÇUBUK V.D. 06211 ANKARA 06 CGR 01 CGR 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 CGS 01 CHN 99 ÇUBUK V.D. 06211 ANKARA 06 CHP 01 CHP 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 CHR 01 CMZ 99 ÇUBUK V.D. 06211 ANKARA 06 CLA 01 CLA 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 CNA 01 CZZ 99 ELMADAĞ V.D. 06215 ANKARA 06 D 0001 D 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 DA 001 DZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 DAA 01 DEN 99 HAYMANA V.D. 06213 ANKARA 06 DER 01 DLR 99 HAYMANA V.D. 06213 ANKARA 06 DLK 01 DLK 100 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 DLT 01 DMZ 99 HAYMANA V.D. 06213 ANKARA 06 DLS 01 DLS 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 DNA 01 DZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 E 0001 E 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 EA 001 EZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 ET 0001 EZ 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 EAA 01 EZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 EA 0001 ES 9999 ETİMESGUT 06275 ANKARA 06 ET 0001 EZ 9999 ETİMESGUT 06275 ANKARA 06 F 0001 F 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FA 001 FZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FAA 01 FZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FAG 01 FZG 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FGA 01 FGZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FIA 01 FIZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 FOA 01 FOZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 G 9800 G 9849 ETİMESGUT 06276 ANKARA 06 G 9850 G 9900 GÜDÜL M.MD 06110 ANKARA 06 G 9700 G 9749 AYAŞ M.MD 06102 ANKARA 06 G 9750 G 9799 BALA M.MD 06103 ANKARA 06 GA 001 GZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 GAA 01 GZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 HA 001 HZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 HAA 01 HAA 99 K.HAMAM M.MD 06115 ANKARA 06 HBA 01 HBA 99 K.HAMAM M.MD 06115 ANKARA 06 HBB 01 HBB 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 HBC 01 HBZ 99 K.HAMAM M.MD 06115 ANKARA 06 HCA 01 HJZ 99 K.HAMAM M.MD 06115 ANKARA 06 HKA 01 HZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 HA 0001 HE 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 H 0001 H 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 J 0001 J 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 JA 001 JZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 JAA 01 JKZ 99 ÇAMLIDERE M.MD 06106 ANKARA 06 JLA 01 JZZ 99 KAZAN V.D. 06279 ANKARA 06 K 0001 K 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 KA 001 KZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 KEM 01 KEM 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 L 0001 L 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 LA 001 LZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 LAA 01 LZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 M 0001 M 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 MA 001 MZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 MAA 01 MZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 N 0001 N 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NA 001 NZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NAA 01 NZZ 99 NALLIHAN M.MD 06117 ANKARA 06 NNA 01 NZZ 99 AYAŞ M.MD 06102 ANKARA 06 NNN 01 NNN 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NEV 01 NEV 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NEY 01 NLZ 99 NALLIHAN M.MD 06117 ANKARA 06 NHT 01 NHT 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NTA 01 NTA 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NZL 01 NZL 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 NZM 01 NZM 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 P 0001 P 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 PA 001 PZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 PAA 01 PZZ 99 POLATLI V.D. 06205 ANKARA 06 R 0001 R 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 RA 001 RZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 RAA 01 RZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 S 0001 S 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SA 001 SZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SAA 01 SLZ 99 Ş.KOÇHİSAR 06207 ANKARA 06 SAA 01 SMV 99 Ş.KOÇHİSAR 06207 ANKARA 06 SHN 01 SHN 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SLD 01 SLD 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SLN 01 SLN 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SMG 01 SMG 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SMH 01 SMH 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SMR 01 SMR 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SMY 01 SMY 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SMZ 01 SZZ 99 Ş.KOÇHİSAR 06207 ANKARA 06 SNM 01 SNM 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SNN 01 SNN 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SNR 01 SNR 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SNZ 01 SNZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SRD 01 SRD 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SRH 01 SRH 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SRT 01 SRT 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SVS 01 SVS 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SVT 01 SVT 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 SYM 01 SYM 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 T 0001 T 9699 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 T 9700 T 9749 AYAŞ M.MD 06102 ANKARA 06 T 9750 T 9799 BALA M.MD 06103 ANKARA 06 T 9800 T 9849 ETİMESGUT 06275 ANKARA 06 T 9850 T 9900 GÜDÜL M.MD 06110 ANKARA 06 T 9901 T 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 TA 001 TZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 TAA 01 TZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 U 0001 U 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 UA 001 UZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 UAA 01 UUZ 99 KALECİK M.MD 06112 ANKARA 06 UMA 01 UZZ 99 KALECİK M.MD 06112 ANKARA 06 UUU 01 UUU 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 UMT 01 UMT 99 GÜDÜL M.MD 06110 ANKARA 06 UNL 01 UNL 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 URS 01 URS 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 V 0001 V 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 VA 001 VZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 VAA 01 VZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 Y 0001 Y 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 YA 001 YZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 YAA 01 YZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 Z 0001 Z 9999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 ZA 001 ZZ 999 YEĞENBEY V.D. 06266 ANKARA 06 ZAA 01 ZZZ 99 YEĞENBEY V.D. 06266