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Genel olarak alüminyum adı verilen bir malzemeden üretilen ve araçların hem önünde hem de arkasında yer alan plakalar, her aracın birbirinden ayırt edilebilmesini de sağlamaktadır. Peki, Türkiye’de 04 nerenin plakası? Ağrı ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

04 Plaka Numarası Hangi İlin?

04 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Ağrı olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında, bölgenin önemli ilçelerinden bir tanesi olan Ağrı; cumhuriyetin ilanının ardından 1927 yılında vilayet statüsü kazanmış ve 1962 yılında da 04 plaka koduna sahip olmuştur. 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün Türkiye’de bulunan 67 vilayete, alfabetik sıralamasına göre bir plaka kodu verilmiş ve Ağrı da bu sıralamadaki yeri neticesinde 04 numaralı kodu almıştır.

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Ağrı ilinin yüzölçümü 11.520 kilometrekare, nüfusu ise 507 bin 789’dur. 2002 TÜİK verilerine göre Ağrı’da trafiğe kayıtlı ve 04 plaka koduna sahip olan araçların sayısı ise 30 bin 677’dir. Bu araçlar arasında, çöp kamyonları gibi kamu hizmeti veren araçlardan, şahıslara ait olan hususi otomobillere, tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktörlerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Ağrı İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde hem illerin hem de o illere bağlı olan ilçelerin bir plaka kodu bulunmaktadır. İllerde kullanılan kodlama sistemi plakaların ilk sırasında yer alan rakamlar ile ilçelerin kendi içindeki gruplandırılması ise plakaların ortasında yer alan harfler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Plakalarda ilk sıradaki rakamlardan sonra gelen harflere bakıldığında, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiği bilgisine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Ağrı Merkez ilçeleri, Patnos ilçesi ve Doğubayazıt ilçesi plaka grupları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

04 M 0001 - 04 M 2999

04 AC 001 - 04 AZ 999

04 T 0001 - 04 T 2999

04 Z 0001 - 04 Z 4999

Doğubeyazıt İlçesi Plaka Kodları:

04 D 0001 - 04 D 9999

04 M 3000 - 04 M 4999

04 T 3000 - 04 T 4999

Patnos İlçesi Plaka Kodları:

04 D 0001 - 04 D 9999

04 M 3000 - 04 M 4999

04 T 3000 - 04 T 4999

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut