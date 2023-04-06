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Haberler Gündem Trafik 03 Nerenin Plakası? 03 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

03 nerenin plakası?

Tüm dünyada karayolu ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve motorlu taşıtların trafikte yer almaya başlaması ile ortaya çıkan taşıt plakaları; motorlu taşıtların ön ve arka tamponlarına sabitlenmiş olan tabelalardır. Çoğunlukla dikdörtgen ya da kare bir forma sahip olan bu tabelalar, motorlu araçların devlet tarafından tanınmasını sağlaması ve o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki plakalarda da coğrafi bölgelere özel bir numaralandırılma sistemi kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’de kullanılan 03 plaka numarası hangi ilin? 03 plaka kodu nereye ait? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 06.04.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
03 Nerenin Plakası? 03 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkan ve karayollarında bulunan tüm araçların denetiminin yapılmasına olanak sağlayan plakalarda yer alan kodlar, vilayetlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Peki, 03 nerenin plakası? Afyon ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

03 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 02 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Afyonkarahisar’dır. Osmanlı Devleti döneminde bağımsız bir sancak olan Afyon vilayeti, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Afyonkarahisar adını almıştır. 1962 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik neticesinde, il olan tüm vilayetlerde olduğu gibi Afyonkarahisar’a da bir plaka kodu verilmiş ve alfabetik sıralamaya bağlı olarak, Afyonkarahisar 03 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.

Ege Bölgesi vilayetlerinden bir tanesi olan Afyonkarahisar’ın yüzölçümü 14.722 kilometrekare, 2022 yılı itibariyle nüfus sayısı ise 749 bin 216 olarak ölçülmüştür. Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerden biri olan Afyonkarahisar’ın araç sayısı ise, 2022 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 247 bin 99 olarak saptanmıştır. Bu sayı içinde ağır tonajlı kamyonlarda hafif ticari araçlara, hususi otomobillerden kamu hizmetinden kullanılan araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Afyon İlçelerinin Plaka Kodları

Nasıl ki Türkiye’de yer alan 81 ilin kendine has bir plaka kodu var ise bu vilayetlere bağlı ilçelerin plakalarında da benzer bir gruplandırma söz konusudur. İllerde bu gruplandırma, plakaların üzerinde yer alan yazıların ilk kısmındaki rakamlar ile yapılırken; ilçeler de ise ortada yer alan harfler, o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Afyonkarahisar Merkez ilçeleri, Sandıklı ilçesi, Dinar ilçesi, Emirdağ ilçesi, Bolvadin ilçesi, Çay ilçesi, Dazkırı ilçesi, Şuhut ilçesi ve Sinanpaşa ilçesine ait plaka harf grupları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 03 AC 001 – 03 AZ 999
  • 03 DA 001 – 03 DZ 999
  • 03 EA 001 – 03 EZ 999
  • 03 M 0001 – 03 M 3000
  • 03 M 6901 – 03 M 7250
  • 03 M 8201 – 03 M 9100
  • 03 MA 001 – 03 MZ 999
  • 03 S 0001 – 03 S 3000
  • 03 S 6901 – 03 S 7250
  • 03 S 8501 – 03 S 8800
  • 03 S 8801 – 03 S 9100
  • 03 T 6901 – 03 T 7250
  • 03 T 8201 – 03 T 9100
  • 03 UA 001 – 03 UZ 999
  • 03 Y 0001 – 03 Y 3000
  • 03 Y 8501 – 03 Y 9000

Sandıklı İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 LA 001 – 03 LZ 999
  • 03 L 0001 – 03 L 9999
  • 03 M 5101 – 03 M 5900
  • 03 M 9401 – 03 M 9900
  • 03 S 5101 – 03 S 5900
  • 03 S 9401 – 03 S 9999
  • 03 T 5101 – 03 T 5900
  • 03 T 9401 – 03 T 9900
  • 03 Y 5101 – 03 Y 5900
  • 03 Y 9401 – 03 Y 9999

Dinar İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 F 0001 – 03 F 9999
  • 03 FA 001 – 03 FZ 999
  • 03 M 3001 – 03 M 3800
  • 03 S 3001 – 03 S 3800
  • 03 T 3001 – 03 T 3800
  • 03 Y 3001 – 03 Y 3800

Emirdağ İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 HA 001 – 03 HZ 999
  • 03 M 4501 – 03 M 5100
  • 03 M 8201 – 03 M 8500
  • 03 S 4501 – 03 S 5100
  • 03 S 8201 – 03 S 8500
  • 03 T 4501 – 03 T 5100
  • 03 T 8201 – 03 T 8500
  • 03 Y 4501 – 03 Y 5100
  • 03 Y 8201 – 03 Y 8500

Bolvadin İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 KA 001 – 03 KZ 999
  • 03 KS 001 – 03 KS 999
  • 03 S 3801 – 03 S 4500
  • 03 M 3801 – 03 M 4500
  • 03 T 3801 – 03 T 4500
  • 03 Y 3801 – 03 Y 4500

Çay İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 M 5901 – 03 M 6300
  • 03 M 7601 – 03 M 7900
  • 03 PA 001 – 03 PZ 999
  • 03 T 5901 – 03 T 6300
  • 03 T 7601 – 03 T 7900
  • 03 S 5901 – 03 S 6300
  • 03 S 7601 – 03 S 7900
  • 03 Y 5901 – 03 Y 6300

Dazkırı İlçesi Plaka Kodları:

  • 03 M 6301 – 03 M 6600
  • 03 M 7901 – 03 M 8200
  • 03 M 9101 – 03 M 9400
  • 03 NA 001 – 03 NZ 999
  • 03 S 7901 – 03 S 8200
  • 03 S 9101 – 03 S 9400
  • 03 S 6301 – 03 S 6600
  • 03 T 6301 – 03 T 6600
  • 03 T 7901 – 03 T 8200
  • 03 T 9101 – 03 T 9400
  • 03 Y 6301 – 03 Y 6600
  • 03 Y 9101 – 03 Y 9400

Şuhut İlçesi Plaka Kodları

  • 03 M 6601 – 03 M 6900
  • 03 S 6601 – 03 S 6900
  • 03 SA 001 – 03 SZ 999
  • 03 T 6601 – 03 T 6900
  • 03 Y 6601 – 03 Y 6900

Sinanpaşa İlçesi Plaka Kodları:

03 T 7251 – 03 T 7600

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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