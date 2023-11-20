Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nedir? 0 Rh + Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi ve Özellikleri

        0 Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? 0 Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

        Organ ve dokuların yaşam kaynağı olan kan, kendi içerisinde de antijen ve antikorlara göre gruplara ayrılmaktadır. Kan grupları olarak adlandırılan bu sınıflandırmalar beslenme modellerini de doğurmuştur. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 23:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        0 Rh pozitif kan grubu özellikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özellikle son yıllarda kan gruplarına göre beslenme modeli gündemimizden düşmemektedir. Kimi kan grupları protein ağırlıklı bir listeye sahipken kimi kan grupları meyve ve sebzenin ağırlıkta olduğu beslenme listesine sahiptir. 0 Rh pozitif kan grubu özellikleri ve 0 kan grubu özellikleri nelerdir? 0 kan grubuna göre beslenme ve 0 Rh pozitif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.

        0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

        Dünyadaki en eski kan grubu olduğundan dolayı, bu kan grubuna sahip kişilere Paleo veya "mağara adamı" diyetine benzer bir beslenme planı oluşturulmuştur. Et, balık, sebze ve meyvelerden oluşan avcı-toplayıcı karışımı, bu kan grubu için en ideal beslenme tipidir. Buğday, mısır, süt ürünleri, mercimek ve barbunya fasulyesi gibi belirli baklagillerden 0 kan grubu kaçınmalıdır.

        REKLAM

        Orta sıklıkta bulunan bir kan grubu olan 0 Rh pozitif kan grubuna sahip olan kişilerin kanları diğer kan gruplarına oranla daha sıvı bir yapıdadır; bu gruba sahip olan kişilerin hem kalp hem de dolaşım sistemleri oldukça güçlüdür. Kimi araştırmalar 0 Rh pozitif kan grubunda bulunan kişilerin yüksek zekâya sahip, sağduyulu kişilerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu kan grubu tüm Rh pozitif kan gruplarına kan verebilmektedir.

        0 Kan Grubu Özellikleri

        • Et yemeyi severler.
        • Sindirim sistemleri oldukça güçlüdür.
        • Stresle baş etmek için fiziksel faaliyetlere yönelirler.
        • Pratik yemekleri tercih ederler.
        • Kalabalıktan hoşlanmazlar.
        • Risk almayı severler.
        • Açık sözlüdürler.
        • Kimi zaman bencildirler.
        • Diyet yapma konusunda iyi değildirler.
        • Çevreye uyumları zaman alır.
        • Kıskanç yapıları vardır.
        • Organizasyon yeteneği gelişmiştir.

        0 Kan Grubuna Göre Beslenme

        Faydalı Olan Yiyecekler

        • Et Ürünleri: Dana, sığır, koyun eti ve yabani hayvan eti, balık, taze köy yumurtası.
        • Yağlar: Zeytinyağı, keten yağı, ceviz yağı, hayvani yağlar (iç yağı/kuyruk yağı)
        • Sebzeler: Enginar, karalâhana, brokoli, hindiba, marul, ıspanak, roka, maydanoz, pazı, yapraklı sebzeler, turp (bilhassa karaturp), kırmızı pancar, soğan, sarımsak, kabak, balkabağı,
        • Meyveler: İncir, üzüm (bilhassa kara üzüm), erik, mürdüm eriği, kiraz, vişne, greyfurt ve suyu, karadut, karpuz, mango.
        • Baharatlar: Ceviz, kavrulmamış kabak çekirdeği, kırmızı pul biber, zencefil, safran, keçiboynuzu, zerdeçal, kimyon, kişniş, keten tohumu.
        • Çaylar: Kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, yeşil çay, kekik, tarhun, biberiye, alıç, zeytin yaprağı, ayrıkotu
        • Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu

        Yenilebilecek Olanlar

        REKLAM
        • Et ürünleri: Tavuk, hindi ve yabani kuş eti
        • Süt Ürünleri: Doğal üretim tereyağı ara sıra kaymak, ev yoğurdu, ev yapımı kefir, doğal üretim çökelek, koyun ve keçi peyniri, eski kaşar, tulum peyniri – bunlar haftada 1-3 defa yenebilir; koyun, keçi, deve sütü (inek sütü yalnızca sütlü tatlılarda tarçın ve zencefil ile tüketilebilir.)
        • Sebze ve Meyveler: Her çeşit çiğ lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç); yer elması, börülce, barbunya, yeşil fasulye, nohut; patlıcan, kereviz, mandalina ve zararlılar kategorisine girmeyen her meyve, sebze ve yiyecek.
        • Tahıllar: Pirinç ve ürünleri, karabuğday ve çeşitleri, çavdar ve çeşitleri, eski Türk buğdayı ve çeşitleri; yerli mısır ve mısır ürünleri
        • Kuruyemişler: Susam ve ürünleri, ceviz, kavrulmamış veya yeni kavrulmuş çam fıstığı, fındık, badem ve badem yağı, kestane.
        0 Rh negatif kan grubu özellikleri
        0 Rh negatif kan grubu özellikleri

        Zararlı Olan Yiyecekler

        Süt ve süt ürünleri, buğday ve buğday ürünleri, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, domates salçası, kahve, siyah çay, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içecek.

        0 Rh Pozitif Kan Grubu Beslenme

        Bu kan grubunda yer alan bireyler eti iyi sindirebilirler; bu sebeple hayvansal gıdaları rahatlıkla tüketebilirler. Tavuk, hindi, sığır eti, balık ve deniz ürünleri bu beslenme planında önemli bir yer tutmaktadır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, süt ürünleri ve sağlıklı yağlar da beslenme modelinde yer almalıdır. Buğday ve mısır gibi bazı tahılların sindirimi zor olduğundan tüketim miktarı bireysel olarak belirlenmelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Habertürk Anasayfa