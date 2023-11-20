0 Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? 0 Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

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Özellikle son yıllarda kan gruplarına göre beslenme modeli gündemimizden düşmemektedir. Kimi kan grupları protein ağırlıklı bir listeye sahipken kimi kan grupları meyve ve sebzenin ağırlıkta olduğu beslenme listesine sahiptir. 0 Rh pozitif kan grubu özellikleri ve 0 kan grubu özellikleri nelerdir? 0 kan grubuna göre beslenme ve 0 Rh pozitif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.

0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

Dünyadaki en eski kan grubu olduğundan dolayı, bu kan grubuna sahip kişilere Paleo veya "mağara adamı" diyetine benzer bir beslenme planı oluşturulmuştur. Et, balık, sebze ve meyvelerden oluşan avcı-toplayıcı karışımı, bu kan grubu için en ideal beslenme tipidir. Buğday, mısır, süt ürünleri, mercimek ve barbunya fasulyesi gibi belirli baklagillerden 0 kan grubu kaçınmalıdır.

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Orta sıklıkta bulunan bir kan grubu olan 0 Rh pozitif kan grubuna sahip olan kişilerin kanları diğer kan gruplarına oranla daha sıvı bir yapıdadır; bu gruba sahip olan kişilerin hem kalp hem de dolaşım sistemleri oldukça güçlüdür. Kimi araştırmalar 0 Rh pozitif kan grubunda bulunan kişilerin yüksek zekâya sahip, sağduyulu kişilerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu kan grubu tüm Rh pozitif kan gruplarına kan verebilmektedir.

0 Kan Grubu Özellikleri

Et yemeyi severler.

Sindirim sistemleri oldukça güçlüdür.

Stresle baş etmek için fiziksel faaliyetlere yönelirler.

Pratik yemekleri tercih ederler.

Kalabalıktan hoşlanmazlar.

Risk almayı severler.

Açık sözlüdürler.

Kimi zaman bencildirler.

Diyet yapma konusunda iyi değildirler.

Çevreye uyumları zaman alır.

Kıskanç yapıları vardır.

Organizasyon yeteneği gelişmiştir.

0 Kan Grubuna Göre Beslenme

Faydalı Olan Yiyecekler

Et Ürünleri: Dana, sığır, koyun eti ve yabani hayvan eti, balık, taze köy yumurtası.

Yağlar: Zeytinyağı, keten yağı, ceviz yağı, hayvani yağlar (iç yağı/kuyruk yağı)

Sebzeler: Enginar, karalâhana, brokoli, hindiba, marul, ıspanak, roka, maydanoz, pazı, yapraklı sebzeler, turp (bilhassa karaturp), kırmızı pancar, soğan, sarımsak, kabak, balkabağı,

Meyveler: İncir, üzüm (bilhassa kara üzüm), erik, mürdüm eriği, kiraz, vişne, greyfurt ve suyu, karadut, karpuz, mango.

Baharatlar: Ceviz, kavrulmamış kabak çekirdeği, kırmızı pul biber, zencefil, safran, keçiboynuzu, zerdeçal, kimyon, kişniş, keten tohumu.

Çaylar: Kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, yeşil çay, kekik, tarhun, biberiye, alıç, zeytin yaprağı, ayrıkotu

Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu

Yenilebilecek Olanlar

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Et ürünleri: Tavuk, hindi ve yabani kuş eti

Süt Ürünleri: Doğal üretim tereyağı ara sıra kaymak, ev yoğurdu, ev yapımı kefir, doğal üretim çökelek, koyun ve keçi peyniri, eski kaşar, tulum peyniri – bunlar haftada 1-3 defa yenebilir; koyun, keçi, deve sütü (inek sütü yalnızca sütlü tatlılarda tarçın ve zencefil ile tüketilebilir.)

Sebze ve Meyveler: Her çeşit çiğ lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç); yer elması, börülce, barbunya, yeşil fasulye, nohut; patlıcan, kereviz, mandalina ve zararlılar kategorisine girmeyen her meyve, sebze ve yiyecek.

Tahıllar: Pirinç ve ürünleri, karabuğday ve çeşitleri, çavdar ve çeşitleri, eski Türk buğdayı ve çeşitleri; yerli mısır ve mısır ürünleri

Kuruyemişler: Susam ve ürünleri, ceviz, kavrulmamış veya yeni kavrulmuş çam fıstığı, fındık, badem ve badem yağı, kestane.

Zararlı Olan Yiyecekler

Süt ve süt ürünleri, buğday ve buğday ürünleri, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, domates salçası, kahve, siyah çay, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içecek.

0 Rh Pozitif Kan Grubu Beslenme

Bu kan grubunda yer alan bireyler eti iyi sindirebilirler; bu sebeple hayvansal gıdaları rahatlıkla tüketebilirler. Tavuk, hindi, sığır eti, balık ve deniz ürünleri bu beslenme planında önemli bir yer tutmaktadır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, süt ürünleri ve sağlıklı yağlar da beslenme modelinde yer almalıdır. Buğday ve mısır gibi bazı tahılların sindirimi zor olduğundan tüketim miktarı bireysel olarak belirlenmelidir.

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