0 Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? 0 Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Organ ve dokuların yaşam kaynağı olan kan, kendi içerisinde de antijen ve antikorlara göre gruplara ayrılmaktadır. Kan grupları olarak adlandırılan bu sınıflandırmalar beslenme modellerini de doğurmuştur. İşte, detaylar.
Özellikle son yıllarda kan gruplarına göre beslenme modeli gündemimizden düşmemektedir. Kimi kan grupları protein ağırlıklı bir listeye sahipken kimi kan grupları meyve ve sebzenin ağırlıkta olduğu beslenme listesine sahiptir. 0 Rh pozitif kan grubu özellikleri ve 0 kan grubu özellikleri nelerdir? 0 kan grubuna göre beslenme ve 0 Rh pozitif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri
Dünyadaki en eski kan grubu olduğundan dolayı, bu kan grubuna sahip kişilere Paleo veya "mağara adamı" diyetine benzer bir beslenme planı oluşturulmuştur. Et, balık, sebze ve meyvelerden oluşan avcı-toplayıcı karışımı, bu kan grubu için en ideal beslenme tipidir. Buğday, mısır, süt ürünleri, mercimek ve barbunya fasulyesi gibi belirli baklagillerden 0 kan grubu kaçınmalıdır.
Orta sıklıkta bulunan bir kan grubu olan 0 Rh pozitif kan grubuna sahip olan kişilerin kanları diğer kan gruplarına oranla daha sıvı bir yapıdadır; bu gruba sahip olan kişilerin hem kalp hem de dolaşım sistemleri oldukça güçlüdür. Kimi araştırmalar 0 Rh pozitif kan grubunda bulunan kişilerin yüksek zekâya sahip, sağduyulu kişilerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu kan grubu tüm Rh pozitif kan gruplarına kan verebilmektedir.
0 Kan Grubu Özellikleri
0 Kan Grubuna Göre Beslenme
Faydalı Olan Yiyecekler
Yenilebilecek Olanlar
Zararlı Olan Yiyecekler
Süt ve süt ürünleri, buğday ve buğday ürünleri, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, domates salçası, kahve, siyah çay, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içecek.
0 Rh Pozitif Kan Grubu Beslenme
Bu kan grubunda yer alan bireyler eti iyi sindirebilirler; bu sebeple hayvansal gıdaları rahatlıkla tüketebilirler. Tavuk, hindi, sığır eti, balık ve deniz ürünleri bu beslenme planında önemli bir yer tutmaktadır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, süt ürünleri ve sağlıklı yağlar da beslenme modelinde yer almalıdır. Buğday ve mısır gibi bazı tahılların sindirimi zor olduğundan tüketim miktarı bireysel olarak belirlenmelidir.