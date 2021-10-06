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Popüler FarmVille serisinin yaratıcısı Zynga, bugün itibarıyla yeni oyunu FarmVille 3’ün ön kayıtlarının başladığını duyurdu.

Tarlanızı ekip biçtiğiniz ve arkadaşlarınızla birbirinize yardım ettiğiniz sosyal bir tarım simülasyonu olan FarmVille 3 oyunu, 4 Kasım 2021'de dünya çapında iOS ve Android cihazların yanı sıra M1 donanımlı MacOS Apple cihazlarda oynanabilir olacak.

Zynga ayrıca, FarmVille 3'te oyuncuları bekleyen, hayranların favori çiftlik işçisi Marie, yepyeni karakterler ve sevimli hayvanların öne çıktığı bir tanıtım fragmanı da yayınladı.

12 YILDA 700 MİLYONU GEÇTİ

Zynga’da Publishing Müdürü olarak görev yapan Bernard Kim, "FarmVille, 12 yıl önce oyunseverlerle buluştu ve dünya çapında 700 milyonun üzerinde insandan oluşan sadık bir takipçi kitlesi yarattı. Bugün, serinin yeni oyunu FarmVille 3 için ön kayıtların başladığını duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Oyun, son 10 yılda FarmVille'den keyif alan birçok oyuncunun yanı sıra yeni nesil oyuncuları da cezbedecek bir şekilde tasarlandı” dedi.

FarmVille 3, tavuklar ve ineklerin yanı sıra dost canlısı kaplanlar ve kabarık alpakalar gibi egzotik yeni evcil hayvanları da içeren, toplamda 150'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapacak. Oyuncular civcivler, kuzular, domuzlar gibi birçok hayvanı henüz yavruyken sahiplenip, besleyip, büyütecekler ve bu çabaları karşılığında onlara yardımcı olacak çiftlik eşyaları ile ödüllendirilecekler.

Pek çok FarmVille oyuncusunun favori karakterlerinden Marie hem mevcut FarmVille topluluğuna hem de ilk kez çiftlik kurmak isteyen yeni oyunculara rehberlik edip karşılamak için oyunseverleri bekliyor olacak. Marie'ye 30'un üzerinde farklı çiftçiden oluşan bir kadro eşlik ediyor. Her karakter, oyunculara çiftliklerini kurarken yardımcı olacak fırıncılık, balık tutma, odunculuk ve işçilik gibi kullanışlı becerilere sahip.

Hava koşulları da oyunda son derece önem taşıyor. Oyuncular oyun içi hava tahminlerini kontrol edip bir sonraki hasat veya balık avlama gezilerinin verimini artırmak için bunu kendi avantajlarına kullanabilecekler. Oyunun yayınlanmasını takip eden iki hafta boyunca oyuncular, dekoratif öğeler ve 'Early Bird profil resmi' gibi oyuncuların oyun alanlarını kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış eşyaları içeren özel bir başlangıç kitine sahip olabilecekler.

2009’DA FACEBOOK’TA DOĞDU

2009 yılında ilk olarak Facebook'ta yayınlanan FarmVille, 12 yıllık dönemde Facebook, web ve mobil platformlarda dünya çapında 700 milyonun üzerinde kuruluma ulaşan bir sosyal oyun serisine ulaştı.

Oyunculara gerçek zamanlı olarak sanal mahsul yetiştirme ve birlikte dijital çiftlikler kurma yeteneği sunan FarmVille, FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape ve FarmVille 2: Tropic Escape'den oluşan seriye yeni eklenecek olan FarmVille 3, klasik çiftlik kurma türünü yeniden keşfederken mobil oyunların modern mekaniklerinden faydalanmayı da amaçlıyor.