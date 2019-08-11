Zümrüt Yeşil oyuncuları kimler? Zümrüt Yeşil filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kerstin Gier'in aynı isimli kitabından uyarlanan filmi ilk olarak 2016 yılında izleyici ile buluştu. Zümrüt Yeşil filminden ayrıntılar haberimizde.

ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde’nin yaptığı, Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub gibi usta oyuncuların yer alıyor.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU

Serinin son filmi Zümrüt Yeşil’de geçmişte yaşadıklarından dolayı kalbi kırılan Gwendolyn’in Gideon’a yeniden güvenmesi artık çok zordur. Gwendoly’in bu gelgitleri yaşarken Lodge kaçırılır. Gwen ve Gideon zamana karşı yarışta birlikte olmak zorundadırlar. Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanacaktır.