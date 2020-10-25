Zümrüanka dizisinin son bölümünde; Abbas, Zümrüt ve Serhat’ı ayırmak için, gözünü karartır. Ancak tüm yaptıklarının bedelini, yeni doğan oğlunu görememekle öder.

ZÜMRÜANKA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüanka dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Serhat, Deniz’den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar.

Zümrüt, Cihan’ın atölyesinde işe başlar. Serhat, bunu hiç tahmin etmediği bir anda öğrenir. Zümrüt’ü, Cihan’dan kıskanır. Ancak Zümrüt, sevdiği işi yapmak konusunda kararlıdır.

Serhat, ailesinin ve amcasının ölümünden dolayı Abbas’tan şüphelenirken, şüphelerine cevap bulmak için, Abbas’ın kara kutusu Niyazi Çavuş’un peşine düşer.

Suhandan, Hamit’in ona attığı adımı yanlış anlayınca, Demirkan Konağı’na döner. Ancak bu ayrılık, ikisine de iyi gelmez.

Serhat’ın Abbas’a öfkeyle atacağı adım, Zümrüt’le yeniden bir arada olma ihtimalini yok etmek üzeredir. Zümrüt, felakete dönüşen bu duruma kayıtsız kalamaz.

Serhat, Niyazi Çavuş’u bulabilecek midir? Zümrüt, Serhat’ı dönüşü olmayan bu yoldan geri döndürebilecek midir?