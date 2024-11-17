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        Haberler Magazin Zülfü Livaneli'den konser açıklaması: "İnsaf sınırlarını aşmamalı" - Magazin haberleri

        Zülfü Livaneli'den konser açıklaması: "İnsaf sınırlarını aşmamalı"

        Zülfü Livaneli, son dönemde belediye konserleri ve yüksek ücret tartışmalarına katıldı. "Bu işin makul bir ölçüsü yok mu? Elbette var" ifadelerini kullanan Livaneli, daha sonra "Konser ücretleri insaf sınırlarını aşmamalı" diyerek görüşlerini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:15
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        "İnsaf sınırlarını aşmamalı"
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        Zülfü Livaneli, sosyal medyadan milli bayramlarda gerçekleştirilen belediye konserleri ve yüksek ücret tartışmalarına dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

        "BU MİKTAR İNSAF ÖLÇÜLERİNİ AŞMAMALIDIR"

        Livaneli, "Son günlerde havada uçuşan yüksek konser bedelleri yüzünden bazı belediyeler güç durumda kaldı. Kimileri de işi ‘Bütün Türkiye’de konserler yasaklansın’ diye yazma noktasına kadar götürdü. Bu işin makul bir ölçüsü yok mu? Elbette var. Halk konserlerine çıkan şarkıcılar ve müzisyenler belli bir ücret alabilir ama bu miktar insaf ölçülerini aşmamalıdır. Bazıları da ücret almadan çıkmayı tercih edebilir " ifadelerini kullandı.

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        DAYANIŞMA KONSERLERİNDEN ÖRNEKLER VERDİ

        Halk konserlerine çıkan sanatçıların ücret almasının normal olduğunu ancak bunun insaf sınırlarını aşmaması gerektiğini vurgulayan Livaneli, geçmişte yaptığı dayanışma konserlerinden örnekler verdi.

        Murat Karayalçın döneminde Ankara Hipodromu’nda gerçekleştirdiği beş konser ve Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Anıttepe konserlerinden hiç ücret almadığını belirten sanatçı, depremzedeler için düzenlenen yardım konserlerinde de birçok yabancı sanatçıyla birlikte herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını söyledi.

        Pandemi döneminde biletli konser gelirlerini de çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ve işsiz müzisyenlere bağışladığını ifade eden Zülfü Livaneli, "Bunlarla övünmedim, iç huzurum için gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

        "HAYRETLE İZLİYORUM"

        Adının konser tartışmalarına haksız yere karıştırıldığını belirten Livaneli, "Şimdi hiç konser vermiyor olmama ve bunu açıklamama rağmen ısrarla benim adımı bu işlere karıştıranları hayretle izliyorum. İdeolojik körlükler insanları nereye sürükledi" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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        #Zülfü Livaneli
        #konser

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