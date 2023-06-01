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Haberler Yaşam Zühre İsminin Anlamı Nedir? Zühre İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Zühre isminin anlamı nedir? Zühre ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Zühre adının anlamını biliyor musunuz? Zühre ismi farklı anlamları taşımaktadır. Zühre adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında yer alıyor.

Giriş: 01.06.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
Zühre İsminin Anlamı Nedir? Zühre İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zühre isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZÜHRE ADININ ANLAMI NEDİR?

Zühre ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zühre adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zühre isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZÜHRE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zühre ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs.
  2. Çiçek açan.
  3. Fatıma’nın lakaplarından biridir.

ZÜHRE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zühre ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zühre adını koymak caizdir.

ZÜHRE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Zühre ismini kullanan 9.574 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Zühre ismini kullanan 1.605 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Zühre ismini kullanan 326 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Zühre ismini kullanan 737 kişi bulunmaktadır.

ZÜHRE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zühre adındakiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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