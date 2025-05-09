Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı? 9 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Her hafta içi saat 16.00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı araştırılıyor. Cuma günü 5 yarışmacı arasında gerçekleşen finalde bir isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, 9 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte, detaylar...
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Her hafta içi saat 16.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı merak ediliyor. Hafta boyunca yarışan 5 yarışmacından sadece biri 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip olabiliyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Yemekteyiz'de birinci kim oldu?
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9 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Haftanın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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1. GÜN YARIŞMACISI
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2. GÜN YARIŞMACISI
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3. GÜN YARIŞMACISI
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4. GÜN YARIŞMACISI
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5. GÜN YARIŞMACISI