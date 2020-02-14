Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam 2. sezonun ilk haftasının final bölümüyle ekranlara geliyor. Bugün Rahime Hanım'ın gelini Begüm Hanım'ın sofrasında haftanın finali yapılacak. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından haftanın birincisi belli olacak.

ZUHAL TOPAL SOFRADA PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada'da puan durumu belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak...