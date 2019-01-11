Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunulduğu programda tartışmalar, kavgalar eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. 11 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde yaşananlar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Emine Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilenen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Bu hafta 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacı bakalım kim olacak? Açıklanır açıklanmaz haber sitemizde yer alacak...