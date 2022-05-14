Nişantaşı turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Olcay'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Güzel havanın tadını çıkaran Zuhal Olcay, arkadaşları ile buluşarak, bir mekanda yemek yiyip, hasret giderdi.