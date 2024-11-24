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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zuhal Olcay'dan 'Küçük Bir Öykü Bu' İş Sanat'ta

        Zuhal Olcay'dan 'Küçük Bir Öykü Bu' İş Sanat'ta

        Zuhal Olcay, önceki akşam İş Sanat'a özel olarak hazırladığı 'Küçük Bir Öykü Bu' konserinde müzikseverle buluştu. Olcay, konserde cazdan kabareye uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:10
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        Zuhal Olcay'dan 'Küçük Bir Öykü Bu'
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        Tiyatroda olduğu kadar müzikte de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hikâyeleriyle birlikte hayatına dokunan şarkıları 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle paylaştı. Olcay’ın İş Sanat’a özel olarak hazırladığı “Küçük Bir Öykü Bu” konserinde cazdan kabareye uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi.

        Konser, 1987 yılında yayınlanan “Gecenin Öteki Yüzü” başlıklı TV dizisinin başrolünde yer alan Zuhal Olcay’ın, dizi ile aynı adı taşıyan şarkısıyla başladı. “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Ankara’da Âşık Olmak”, “İyisin”, “Yalnızlığım”, “Güller ve Dudaklar” gibi farklı albümlerinden şarkılarla birlikte “Lüküs Hayat” ve “Evita” gibi ünlü müzikallerden seslendirdiği parçalarla dinleyicilere bir müzik ziyafeti sundu.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 26 Kasım Salı 20.30’da Alfredo Rodriguez Trio’nun konseriyle devam ediyor. 5 Aralık Perşembe ise ünlü şef ve klavsenist Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques barok topluluğu ile genç kontrtenor Zoltan Darago, Bach’ın arya ve kantatlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.

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        #İş Sanat
        #zuhal olcay
        #konser
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