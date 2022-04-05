Züber’e fonlardan ortaklık

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Turkven’in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar, atıştırmalık markası Züber’e (Alterna Gıda) yatırım yaptı. Turkven’in hedefinin bu ortaklık ile şirketi globalleşme yolculuğunda desteklemek olduğu ifade edildi. Züber, 2017 yılından bugüne ‘sağlıklı atıştırmalık’ şeklinde ifade edilen pazarının büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Züber’in kurucu ortakları arasında Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt bulunuyor. 30 bini aşkın satış noktasında yer alan Züber’in geçtiğimiz iki yılda yüzde 700 üzerinde bir büyüme elde ettiği kaydedildi. Açıklamada ortaklık payına dönük bir bilgi verilmezken işlem, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.