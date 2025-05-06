Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Kupayı 17 kez müzesine götüren Galatasaray ile Göztepe’yi geçerek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre final mücadelesi Mayıs ayında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. İki ezeli rakibin bu önemli buluşması futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. İşte merak edilenler...