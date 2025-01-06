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        Haberler Bilgi Spor ZTK 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025: Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta? BJK, GS, FB, TS maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

        Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç programı 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç programı belli oldu. Böylece grup aşamasında oynanacak ilk hafta Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç tarihleri netleşti. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ZTK 1. hafta maç takvimi araştırmalarına başladı. Peki Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası BJK, GS, FB, TS maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:48
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç takvimi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, ZTK 1. hafta maç programı ile BJK, GS, FB, TS maç tarihleri...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASI HEYECANI BAŞLIYOR

          Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

          Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç takvimi belli oldu. Böylece Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç tarihleri de netleşti.

        • 3

          ZTK 1. HAFTA GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇLARI NE ZAMAN?

          D Grubu’nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta maçında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabaka, 7 Ocak Salı günü saat 19.00’da başlayacak ve ATV'de yayınlanacak.

          C Grubu’nda yer alan Galatasaray, ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. RAMS Park’ta oynanacak müsabaka, 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve ATV'de yayınlanacak.

          A Grubu’nda yer alan Trabzonspor, ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak müsabaka, 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak ve ATV'de yayınlanacak.

          B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak müsabaka, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak ve A Haber'de yayınlanacak.

        • 4

          ZTK 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

          TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, ZTK ilk hafta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

          7 Ocak Salı

          A Grubu

          13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

          15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

          D Grubu

          19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül) (ATV)

          21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

        • 5

          8 Ocak Çarşamba

          D Grubu

          13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

          C Grubu

          15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

          20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park) (ATV)

          A Grubu

          18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park) (A Haber)

        • 6

          9 Ocak Perşembe

          B Grubu

          13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

          18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

          20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) (ATV)

          C Grubu

          15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

        • 7
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