Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması öne çıkıyor. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan araçlar için hayati önem taşıyan bu uygulama, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Trafikte olumsuz hava koşullarına karşı önlem niteliği taşıyan kış lastiği zorunluluğu bu yıl da merakla takip ediliyor. Peki, 2025'te kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak ve kurala uymayanları ne kadar ceza bekliyor? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…
2025 yılına yaklaşırken, sürücülerin gündeminde kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı tarih yer alıyor. Özellikle şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için mecburi olan bu uygulama, güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Kış lastiği takmayan araçlara ise belirlenen tarihten itibaren cezai işlem uygulanacak. Peki, bu yıl kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlayacak?
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Geçmiş yıllarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulaması, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bir ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı itibarıyla uygulama süresi 5 aya çıkarıldı.
Yeni takvime göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Böylece sürücüler, kış şartlarına karşı daha uzun süreli bir hazırlık sürecine tabi olacak.
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıtalarda, dingil üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği standartlarına uygun olması gerekiyor. Belirlenen kurallara uymayan araç sahipleri için ise ciddi yaptırımlar söz konusu.
Kış lastiği takma zorunluluğunu ihlal eden sürücülere, 2025 yılı itibarıyla 5.856 TL idari para cezası uygulanacak.