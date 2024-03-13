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        Haberler Ekonomi Enerji Zorlu Enerji Dağıtım hisselerinin tamamını sattı - Enerji Haberleri

        Zorlu Enerji Dağıtım hisselerinin tamamını sattı

        Zorlu Enerji Dağıtım AŞ hisselerinin tamamını Palmet Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Gaztrak Enerji AŞ'ye devredilmesine yönelik işlemleri tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımlarla geleceğin enerjisini bugüne taşımayı hedefleyen Zorlu Enerji, bu pay devri ile doğalgaz dağıtım alanındaki faaliyetlerini sonlandırmış oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:23
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        Zorlu Enerji Dağıtım hisselerinin tamamını sattı
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        Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin yüzde 100, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin ise yüzde 90 oranında iştirak hisselerine sahip olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, hisselerinin tamamını doğalgaz dağıtım alanında büyümeyi hedefleyen PALMET Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Gaztrak Enerji AŞ'ye 12 Mart'ta 200 milyon dolar (6 milyar 375 milyon 330 bin lira) karşılığında devretti.

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        PALMET Enerji, söz konusu bu satın almadan sonra 5 lisans bölgesi, 7 il ve 62 ilçede 2 milyon aboneye de hizmet verecek.

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        Zorlu Enerji tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "13 Şubat ve 05 Mart tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satış bedelinden toplam 2 milyar 806 milyon 342 bin 588 lira tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3 milyar 568 milyon 987 bin 412 lirasının nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, yüzde 100 bağlı ortaklığımız Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının toplam 200 milyon dolar karşılığı (USD/TRY kuru: 31.8767) 6 milyar 375 milyon 330 bin lira lirası bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12 Mart'a kadar tamamlanmıştır.

        Devir bedelinin, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklerine göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış aşamasında belirlenmesi gerektiğinden, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, söz konusu bilginin kamuya açıklanması "13.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu" kararı ile devir bedelinin kesinleşeceği tarihe kadar ertelenmiştir."

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