Japonya'nın "Kuzey Kore'yi izleyecek" uydusunu taşıyan roket kalkıştan hemen sonra infilak etti
11.01'de fırlatılan Kairos, kalkıştan saniyeler sonra infilak etti. Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
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Japonya'da hükümete ait uydu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra infilak etti.
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Space One Co. firması, ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı. 18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.
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Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi. Wakayama Valisi Şuhei Kişimoto, “otomatik uçuş iptal sistemini devreye sokan bir sorunun oluştuğunu” söyledi. Ancak soruna ilişkin detay paylaşılmadı.
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Kabine Uydu İstihbarat Merkezi’ne göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.
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Fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.
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Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.
Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.