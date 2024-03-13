Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya'nın "Kuzey Kore'yi izleyecek" uydusunu taşıyan roket kalkıştan hemen sonra infilak etti

        Japonya'nın "Kuzey Kore'yi izleyecek" uydusunu taşıyan roket kalkıştan hemen sonra infilak etti

        11.01'de fırlatılan Kairos, kalkıştan saniyeler sonra infilak etti. Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Japonya'da hükümete ait uydu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra infilak etti.

        • 2

          Space One Co. firması, ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı. 18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.

        • 3

          Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi. Wakayama Valisi Şuhei Kişimoto, “otomatik uçuş iptal sistemini devreye sokan bir sorunun oluştuğunu” söyledi. Ancak soruna ilişkin detay paylaşılmadı.

        • 5

          Kabine Uydu İstihbarat Merkezi’ne göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.

        • 6

          Fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.

        • 7

          Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.

          Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa