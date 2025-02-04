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        Haberler Magazin 'Zorla Güvenlik'in tanıtım filmi yayınlandı

        'Zorla Güvenlik'in tanıtım filmi yayınlandı

        21 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Zorla Güvenlik'in tanıtım filmi yayınlandı. Film, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir genç annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:49
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Yapımını 29ON Productions ile Berton Medya’nın üstlendiği, 'Zorla Güvenlik' adlı filmin tanıtım filmi yayınlandı. Hikâyesi Serdar Şen'e ait filmin senaryosunu Ozan Sertdemir kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Çetiner oturuyor.

        'Zorla Güvenlik'in kadrosunda genç yetenekli oyuncular ile YouTuberlar buluştu. Birbirinden eğlenceli anların yaşanacağı filmin kadrosunda; Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Aslı Bekiroğlu, Furkan Rıza Demirel, Hakan Bulut, Şeyma Peçe, Uğur Güner, Tuna Tavus ve Şahin Irmak ile Gülhan Tekin yer alıyor.

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        'ZORLA GÜVENLİK' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Film, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir genç annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor.

        Yılbaşı gecesi başladığı iş yerinde mesaiye kalan Aydoğan (Evliya Aykan) kendini hayatının en büyük macerası içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı bir kadın ve bir başka influencer ekibi yeni bir içerik çekmek için aynı gece alışveriş merkezine sızar. Fakat içeriye giren tek yabancı onlar değildir hırsızlar da aynı anda soygun için içeri girerler. Artık Aydoğan bir kahraman olmak için elinden geleni yapacaktır.

        ‘Zorla Güvenlik’ 21 Şubat’ta gösterime girecek.

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        #Zorla Güvenlik

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