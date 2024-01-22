Zorbalıklara rağmen model olan kadın: Güzellik kalıplarını yıktı

MELISSA BLAKE KİMDİR?

Melissa Blake, 1981 yılında genetik bir kemik ve kas bozukluğu olan Freeman-Sheldon sendromuyla doğdu. Bu sendrom; yüz ile kafatasındaki kasları etkiler. Ayrıca, sıklıkla el ve ayaklardaki eklemleri de etkileyebilen bir durumdur. Bu sendroma, ıslık sesi veren büzülmüş dudaklı küçük bir ağız görünümünden dolayı "ıslık çalan yüz sendromu" da denir.