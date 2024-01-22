Zorbalıklara rağmen model olan kadın: Güzellik kalıplarını yıktı
Dış görünüşe dair normlara karşı duran bir kadın, güzellik standartları yüzünden maruz kaldığı zorbalığı bir kenara bırakarak model olarak çıkış yapıyor. Peki, bu kadın nasıl model olabildi? İşte, sizin için güzellik algılarını altüst eden kadının hikayesi...
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Dış görünüş, insanların seçemediği bir özellikleridir bu yüzden bu konuda insanlara zorbalık yapmak doğru değildir ancak buna rağmen güzellik standartlarına uymadığı için engelli insanlara kaba davranan insanlar vardır. İşte, tam da bu noktada sadece güzellik standartlarına karşı değil, aynı zamanda kendi hastalığına meydan okuyarak adını duyuran kadının hikayesine dair detaylar...
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MELISSA BLAKE KİMDİR?
Melissa Blake, 1981 yılında genetik bir kemik ve kas bozukluğu olan Freeman-Sheldon sendromuyla doğdu. Bu sendrom; yüz ile kafatasındaki kasları etkiler. Ayrıca, sıklıkla el ve ayaklardaki eklemleri de etkileyebilen bir durumdur. Bu sendroma, ıslık sesi veren büzülmüş dudaklı küçük bir ağız görünümünden dolayı "ıslık çalan yüz sendromu" da denir.
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Bununla beraber yüz şekli "h" veya "v" şeklindeki çene çukuru ve burun ile ağzın köşeleri arasındaki deride alışılmadık derecede derin kıvrımlarla da sonuçlanabilir. İşte bu sendrom yüzünden 26 ameliyat atlatan Melissa, bağımsızlığını ebeveynlerine borçlu olduğunu düşünüyor.
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KENDİSİNİ NASIL TANIMLIYOR?
''İlişkiler, engellilikler ve popüler kültür üzerine yazan serbest bir yazarım. Ben aynı zamanda bir engelli aktivistiyim ve kelime oyunlarının aşığıyım.'' diyen Melissa, gazetecilik diplomasına sahip ve The New York Times, Glamour, Cosmopolitan, Elle gibi prestijli dergilere katkıda bulunuyor.
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GÜNDELİK HAYATINDA NELER YAPIYOR?
Melissa, en çok gününü ailesiyle ve kedileriyle geçirmekten hoşlandığını aktarıyor ve o anların, en mutlu ve en memnun olduğu zaman olduğunu ekliyor.
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MODA DERGİLERİ ESKİDEN DAHA FARKLIYDI
Melissa, 1990'larda büyümüş ve Cindy Crawford gibi yıldızların yer aldığı dergileri okuyarak kendisi gibi engelli kadınları görmeyi umuyordu ancak bu yaşanmadı. Tekerlekli sandalye modellerinin nerede olduğunu ve kendisine benzeyen insanların neden temsil edilmediğini merak etti. Bu dergilerin, toplumun neyin güzel olduğuna ve kabul edildiğine karar veren katı güzellik kurallarına sahip olduğunu anladı.
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MODELLİK HAYALİ GERÇEK OLDU
Selfie paylaştığı için Twitter'da eleştirilere maruz kalan Melissa, bu duruma meydan okurcasına daha fazla selfie paylaşarak karşılık veriyor. Bu davranışı sayesinde Düşler Pisti Vakfı'nın kurucusu Mindy Scheier tarafından fark edilen Melissa, 2020 yılındaki New York moda haftasına katıldı. Düşler Pisti Vakfı, engelli insanlara özgüven sahibi olma ve kendilerini ifade etme gücü veren bir kuruluştur.
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25'ten fazla kişi, New York Moda Haftası için Runway for Dreams (Düşlerin Pisti) projesi kapsamında, ünlü markalara evlerinin rahatlığında modellik yaptı. Bu sanal podyum sayesinde katılımcılar, engelli yaşam ve moda endüstrisi tarafından kabul edilmenin onlar için ne kadar önemli olduğuna dair hikayelerini paylaşabildiler. Hatta bu fotoğraftaki kıyafetleri, podyumdaki kıyafetleridir.
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MELISSA’NIN TAKİPÇİLERİNE SÖYLEMEK İSTEDİKLERİ
Melissa’ya göre engelli olma durumu, o insanları tanımlayan ilk şey olmamalıdır. Melissa ayrıca şu mesajı vermek istiyor: Lütfen engellileri dinleyin. Sesimiz ve hikayelerimiz önemli; bizi toplumda sonradan akla gelen bir düşünce haline getirmeyi bırakın.
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ŞU ANDA NELER YAPIYOR?
Melissa kendi hayat yolculuğu hakkında bir kitap yazdı. Yakında çıkacak olan kitabında Melissa; engellilik, engellilik gibi zorluklar ve kişisel mücadeleleriyle ilgili durumları ele alıyor. Kitap aynı zamanda engelli hakları hareketinin unutulmuş kahramanlarına da ışık tutuyor.
Kaynak: Medline Plus, Bright Side, Runway of Dreams
Fotoğraf kaynakları: Instagram