02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zor Kazanç oyuncuları kimler? Zor Kazanç konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ve Anthony Mackie'nin yer aldığı Zor Kazanç bu akşam Star TV ekranlarında saat 23.30'da yayınlanacak.
ZOR KAZANÇ OYUNCULARI KİMLER?
Mark Wahlberg, Daniel Lugo
Dwayne Johnson, Paul Doyle (Jorge Delgado ile birlikte meslektaşları Carl Weekes ve Mario Sanchez'e dayanmaktadır)
Anthony Mackie, Adrian "Noel" Doorbal
Tony Shalhoub, Victor Kershaw (Marc Schiller'e dayanmaktadır)
Ed Harris, Ed DuBois
Rob Corddry, John Mese
Rebel Wilson, Robin Peck (Cindy Eldridge'e dayanmaktadır)
Ken Jeong, Johnny Wu
Bar Paly, Sorina Luminita (Sabina Petrescu'ya dayanmaktadır)
Michael Rispoli, Frank Griga
Keili Lefkowitz, Krisztina Furton
Tony Plana, Kaptan Lopez
Emily Rutherfurd, Carolyn, "Cissy" DuBois
Larry Hankin, Pastor Randy
Peter Stormare, Dr. Bjornson
Brian Stepanek, Brad McCallister
Kurt Angle, Prison inmate
ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları’nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.
Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie’nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.
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