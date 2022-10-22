Zor günler geçirmişti! Hayatı 54 kiloyla değişti

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülsün Ateş Doğan'ın stresli iş yaşamı, sağlıksız beslenme ve doğum yaptıktan sonra aldığı kilolar nedeniyle hareketleri yavaşladı, sağlık sorunları arttı.
Diyetisyen desteği ve spor yaparak da fazla kilolarını veremeyen Doğan, aldığı kararla 2019'da Isparta'da "tüp mide ameliyatı" oldu.
105 KİLOYKEN 51 KİLOYA DÜŞTÜ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akıcı tarafından takibi yapılan Doğan, 3 yıl önce 105 kiloyken cerrahi yöntemle 51 kiloya kadar düştü.
Doğan, ameliyat olduğu yıl Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi olduğunu, kiloları nedeniyle çalışma hayatında bir yere giderken nefes nefese kaldığını söyledi.
Üzerine uygun kıyafet bulmakta zorlandığını aktaran Doğan, "Çocuklarımdan duyduğum sözler beni üzüyordu. En küçük kızım, evde bir masanın altına battaniyelerden çadır yapmış, 'Anne gel oynayalım' dedi. Ben de girmeye çalıştığım sırada çadırı bozuldu. Kızım da 'Sen benim çadırımı bozdun' diyerek kızdı. Çocuklarımla bile rahat oynayamamaya başlamıştım. Bu beni çok etkilemiş, üzmüştü. Yaşanan bu olay da tüp mide ameliyatı olmamda, radikal karar almamda bir etkendi" dedi.
ŞOFÖRLERİN KIYAFETLERİNİ GİYİYORDU
Doğan, başarılı geçen ameliyatının ardından bir hafta dinlendikten sonra iş hayatına başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Artık yağsız gıdalar ve sebze çeşitleriyle sağlıklı besleniyorum. Spor ve yürüyüşle de kaslarım güçlendi, vücudum toparlandı. Şimdi daha şık giyinebiliyorum. Yıllarca istediğim mağazalardan alışveriş yapamadım. Zayıfladıktan sonra gidemediğim mağazalara gitmeye başladım. Bu da bir bayan için çok büyük bir şey. Artık topuklu ayakkabı giymeye başladım. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalıştığım dönemde üniformalarım olmazdı. Hep şoförlerin kıyafetlerini giyerdim. Şimdi S ve M beden giyebiliyorum. Bunun verdiği mutluluğu size zaten tarif edemem. Hareket alanım arttı. Eşim ve çocuklarımla artık keyifli zaman geçirebiliyorum."
BAŞARILI ŞEKİLDE KİLO VERDİ
Dr. Doğan'ın ameliyatı sonrası takibinin güzel olduğuna, başarılı kilo verdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Akıcı da, "Yaşamındaki değişikliklerini birebir yaşadık. Her gün irtibattaydık, mesajlaştık. Zor bir süreçti ama her şey iyi gitti. O da şu anda gerçekten yeni hayatına merhaba dedi" ifadesini kullandı.
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