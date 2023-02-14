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Zonguldaklı madencilerden depremzedelere duygulandıran not

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, tüm Türkiye'den ve dünyadan yardıma gelen ekipler arasında madencilerde vardı. Depremin 198. saatinde 18 yaşındaki Muhammed enkaz altından ekiplerce sağ salim kurtarıldı. Muhammed'i kurtaran ekipler arasında bulunan TKK Zonguldak ekibinin bıraktığı not yürekleri ısıttı.

Giriş: 14.02.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldaklı madencilerden depremzedelere duygulandıran not
AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

Muhammed'i kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekibi, çalışma tahtalarına ''Kömür için değil! Ömür için geldik...Hakkınızı helal edin.'' yazdı.

Öte yandan Zonguldak'tan deprem bölgesi Hatay'a giden maden işçileri de konaklama için kullandıkları sınıfın tahtasına yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlar için isteklerde bulunmuştu.

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