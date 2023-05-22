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Tam vahşet! Ayrıldığı sevgilisini 6 yerinden bıçakladı

Kadına yönelik şiddet yüzünü bu kez Zonguldak'ta gösterdi. Kentte Buket Y. adlı kadın, ayrıldığı sevgilisi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket Y. yaşam savaşı verirken kaçan Murat Dursun P. kısa sürede yakalandı

Giriş: 22.05.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta yaşandı! Ayrıldığı sevgilisini 6 yerinden bıçakladı
DHA

Zonguldak'ta Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp, kısa süre önce ayrıldığı Buket Y.´yi, geldiği evinin önünde 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Murat Dursun P., yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde meydana geldi. Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.´nin evinin önüne gitti.

Murat Dursun P., burada Buket Y.´nin otomobilinin lastiklerini kesti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Buket Y. ile Murat Dursun P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Buket Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Buket Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Murat Dursun P. ise Kilimli ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Murat Dursun P.'nin emniyetteki ifadesinde, Buket Y. ile aynı apartmanda yaşayan N.U.'nun ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, "Verdiğim paraları ve aldığım eşyaları geri istememe rağmen vermedi. Emniyete dilekçe yazarak eşyalarımı geri istedim, ama sonuç alamadım. Necip U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi. Kan beynime sıçradı. Gözüm döndü" dediği belirtildi.

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