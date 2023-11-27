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        Haberler Gündem Zonguldak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı: 27 Kasım Pazartesi bugün Zonguldak'ta okul var mı?

        Zonguldak'ta okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi bugün Zonguldak'ta okul var mı?

        Aralık ayına kısa bir süre kala Türkiye genelinde soğuk havalar iyice kendisini hissettirmeye başladı. Söz konusu hava durumunun en çok etkilediği illerimizden biri olan Zonguldak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair aramalar trend olmuş durumda. İşte, Zonguldak Valiliği'nin konuyla ilgili son açıklaması ve okullarla ilgili son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:17
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        • 1

          Zonguldak genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil olup olmayacağı gündem olmuş durumda. Söz konusu hava durumuna ilişkin Zonguldak Valiliği kritik bir açıklamada bulundu. İşte, 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak'ta okullarda son durum...

        • 2

          BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          Zonguldak Valiliği il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabında "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        • 3

          VALİLİKTEN KRİTİK AÇIKLAMA

          Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu

          Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre, ilimizde halen devam eden fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          Zaruri olmadıkça dışarıya ya da trafiğe çıkmamaya özen gösterme ve dere kenarlarına araç park etmeme çağrısı yapılan açıklamada, motosiklet, motokurye ve scooterların, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi açısından trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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