Zonguldak'ta iki ambulans çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Zonguldak'ta, Devrek-Ereğli Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Beycuma beldesi Bölücek köyünde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı.

Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.