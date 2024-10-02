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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi toprakla kapanan apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 06:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 06:50
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        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Zonguldak'ta Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ana girişi ve arka cephesi heyelan nedeniyle toprakla kapandı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 1 çocuk, 6 kişi kurtarıldı.

        Heyelanın devam etme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek alana girişlere izin vermedi.

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