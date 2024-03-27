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        Haberler Gündem Zonguldak'ta denizde cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Zonguldak'ta denizde cansız erkek bedeni bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:36
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        Denizde cansız erkek bedeni bulundu
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        Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda cansız beden görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen cansız erkek bedeni, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Devlet hastanesine gelen aile, cansız bedenin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğunu teşhis etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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