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        Haberler Gündem Güvenlik Zonguldak'ta balıkçıların ağına takılan deniz mayını SAS ekiplerince götürüldü

        Zonguldak'ta balıkçıların ağına takılan deniz mayını SAS ekiplerince götürüldü

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçı ağlarına deniz mayını takıldı. Balıkçı teknesinin karaya getirdiği deniz mayını SAS ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:40
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        Zonguldak'ta deniz mayını bulundu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından bölgeden alındı.

        Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde dün balıkçıların ağına takılan ve limana getirilerek kıyıya çıkarılan deniz mayının imha edilmesi için İstanbul'dan SAS timleri geldi.

        Çekici vasıtasıyla İl Özel İdaresine ait kamyona yüklenen deniz mayını, incelenmek ve imha edilmek üzerine ilçeye bağlı Dağlar Mahallesi'ndeki boş araziye götürüldü.

        Deniz mayının polis eskortu eşliğinde bölgeden uzaklaştırılmasının ardından Ereğli Limanı yeniden araç trafiğine açıldı.

        Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde dün balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etmiş, limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilmişti.

        Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirlemiş, bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek bölge emniyet şeridine alınmış, Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatılmıştı.

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