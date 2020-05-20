Zona hastalığı yaşanan ağır travma, ateşli hastalık ve stresle beraber ortaya çıkan, sinir uçlarına yerleşen ve hızlıca yumurtlayarak çoğalan bir hastalıktır. Kısa sürede kıl köklerinden dallara yayılır ve deriye kadar ulaşır. Halk arasında gece yanığı olarak adlandırılan hastalık 10 yaş üzeri kişilerde görülse de 50 yaş üzerindeki kişilerde daha sık ortaya çıkar. Aşırı stres, ateşli hastalıklarla beraber düşen vücut direnci zona hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Hastalığın vücuttaki seyri oldukça sıkıntılı olduğundan, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havada daha da ağır geçer. Zona hastalığının oluşmasında suçiçeği virüsü etkilidir. Suçiçeğine karşı vücut direnci olmayan kişiler bu hastalığa daha kolay yakalanabilmektedir. Aşırı stres, travma ve ateşli hastalıklar zona hastalığını tetiklese de neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir.
Zona hastalığının vücutta belirti verdiği yerler genellikle bel, bacak, dil, baş ve göğüstür. Vücutta kaşınma, yanma ve batma hissiyle başlayıp, daha sonraları sulu iltihap ve döküntü halini alır. Zona hastalığında belirti oluşan bölgelerde şiddetli ağrı ve hassasiyet oluşur. Ayrıca yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı belirtileri görülür. Bu hastalık döküntü ve iltihap oluştuğunda daha kolay teşhis edilebilir.
Zona tetikleyici nedenleri ve vücutta oluşturduğu etkileri nedeniyle en kısa sürede tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık tedavi edilmediğinde vücuttaki düzeni bozar ve başka hastalıkları tetikler. Zona sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır ve hasta bu süreçte enfeksiyon kapma riskini yüksek oranda taşır. Enfeksiyon kapma durumunda da hastalık daha uzun sürede iyileşir.
Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Zona hastalığında doktorun vereceği ilaçların dışında, vücudun dinlenmesi de iyileşme sürecinde oldukça önemlidir. Bu hastalığın iyileşme süreci ortalama birkaç haftadır. Bu zaman zarfında tedavi devam edilmeli, aşırı ağrı hissedildiğinde de ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Zona da diğer birçok hastalık gibi vücut direnci düştüğünde ortaya çıktığından, beslenme ve vitamin takviyesi de gereklidir.
Zona genel olarak tedavi edildikten sonra tekrar eden bir hastalık değildir. Ancak kan kanseri olan hastalarda zona tekrar edebilir ve tedavi süresi uzayabilir.
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