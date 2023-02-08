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Özellikle kimya derslerinin vazgeçilmesi bir ögesi olan periyodik tabloda, 118 element yer almaktadır. Tüm elementlerin atom numaralarına göre sıralanmış olduğu bu cetvelde, her element kendine has bir sembol ile gösterilmektedir. Peki, Zn simgesi hangi elementin sembolüdür? Zn hangi element sorusuna cevap aradığımız yazımızı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Zn Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Zn sembolü ile gösterilen element çinkodur. Bu sembolün hangi kelimeden hareketle kısaltıldığı hususunda ise iki farklı rivayet bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Almancada sivri uçlu anlamına gelen “zinke” kelimesi iken diğeri ise yine Almanca olan ve kalay manasına gelen “zinn” sözcüğüdür.

Çinko Elementi Özellikleri

Yapılan araştırmalara göre çinko elementinin ilk kullanım bölgelerinin Çin ve Hindistan olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında, Roma ve Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen bilezik gibi süs eşyaları ve çaydanlık gibi mutfak aletlerinde de çinko elementine rastlanmaktadır. Eldeki bu veriler değerlendirildiğinde, insanlığın kullandığı ilk elementlerden biri olduğu açıkça görülen çinkonun, bilimsel manada keşfedilmesi ise 1721 yılında gerçekleşmiştir. Alman kimyager Johann Friedrich Henckel çinkoyu keşfetmiş ve bu madde 1746 yılından itibaren de element olarak kayda alınmıştır.

Maviye çalan bir gri renge sahip çinko elementi; sert ve kırılgan bir yapıdadır. Erime noktası diğer metallere oranlara göre daha düşük olan bu element, bu özelliği sebebiyle kolaylıkla işlenebilen bir element olarak öne çıkmaktadır. 100 ile 150 derece gibi düşük bir ısıda yumuşayan çinko, aynı zamanda oldukça da dayanıklı bir element olduğu için birçok alaşımda ana element olarak değerlendirilmektedir.

Doğada dağınık bir halde bulunan çinko elementi, yerkabuğunun doğal bileşenlerinden bir tanesidir. Doğada serbest halde bulunmayan bir element olan çinko; franlinit, zinkit ve sfaleret gibi minerallerden ve volkanik kayaçlardan elde edilmektedir. Birçok bileşik ve alaşımda kullanılan çinko elementinin öne çıkan bileşikleri ise çinko asetat, çinko oksit, çinko sülfat ve çinko karbonattır.

Çinko elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Demir, bakır ve alüminyumdan sonra en çok tercih edilip kullanılan metal olan çinko, hava şartlarından etkilenmemesi sebebiyle özellikle çatı sistemlerinin imalatında kullanılmaktadır. Korozyona karşı oldukça dirençli olması sebebiyle, özellikle çeliklerin kaplanmasında da kullanılan bu element, otomotiv sektöründe de sıklıkla başvurulan metaller arasında yer almaktadır. Bunların yanında diş dolguları, televizyon ekranları, kozmetik ürünleri, araç lastikleri gibi birçok ürünün imalatında da çinko alaşımları ve bileşikleri kullanılmaktadır.

Çinko elementi insan sağlığı açısından da oldukça önemli bir mineraldir. Özellikle çocuklarda büyüme ve gelişme için oldukça belirleyici olan bu elementin; dokularda meydana gelen yaraların iyileşmende, ileri yaşa bağlı görme bozukluklarının engellenmesinde ve diyabet gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Zn Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Zn simgesi ile gösterilen çinko elementi periyodik tablonun 4. periyodunun 12. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 30 olan ve oda sıcaklığında katı bir formda bulunan çinkonun erime noktası 419, kaynama noktası ise 907 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner