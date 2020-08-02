"Capello bana Juventus'ta topa en iyi kimin vurduğunu sordu. Ona 'Nedved ya da Del Piero'mu?' diye sordum. o İse 'Hayır. kaleci antrenörü. Çünkü her gün 1000 kez topa vuruyor" diye cevapladı. O günden beri her gün şut çalışırım."