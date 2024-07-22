Ziynet Sali: Hem gurur verici hem de hüzünlü
Türkiye ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Ziynet Sali, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılıyla ilgili duygularını dile getirdi; "Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında burada olmak hem gurur verici hem de hüzünlü"
- 1
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ziynet Sali, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan şarkıcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı ile ilgili konuştu.
- 2
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"
Ziynet Sali; "Hepimiz için çok önemli bir gün. Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında burada olmak hem gurur verici hem de hüzünlü ama yine şarkılar konuşacak" dedi.
- 3
Kuzey Kıbrıs'ın hak ettiği gibi, dünyada tanınmasını istediğini belirten Ziynet Sali; "Umarım herkese eşit haklar gelir ve bu anlamsız dava biter. Bu benim hayalimdir ama umarım hayal olarak kalmaz" ifadelerini kullandı.
-
- 4
"AKDENİZ GÜNEŞİ GİBİ OLDUK"
Sarı renkli mini bir elbise giyen Ziynet Sali; "Kıbrıs denince akla ilk olarak yaz ve güneş gelir. Biz de Akdeniz güneşi gibi olduk. Kıbrıs'ta böyle renkli ve dinamik bir kostüm giymek istedim" diye konuştu.